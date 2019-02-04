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В начале февраля Украина выплатила МВФ $88,5 млн
10:55 04.02.2019 |
Украина 1 февраля выплатила Международному валютному фонду первый платеж в $88,5 млн, сообщается на сайте МВФ.
По графику МВФ, следующий крупный платеж ($257,25 млн) Украина должна внести в феврале, мае и сентябре.
По данным Минфина, в течение 2019 года Украине предстоит выплатить 417 млрд грн государственного долга, 56,4 млрд грн из них - выплаты по внешним заимствованиям.
Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе МВФ в объеме $1,4 млрд.
Ожидается, что в текущем году МВФ предоставит Украине еще два транша по $1,3 млрд.
19 декабря Минфин одолжил на внутреннем рынке 19,9 млрд грн. 27 декабря министерство привлекло еще 7,5 млрд грн.
В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.
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