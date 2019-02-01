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Госбюджет за январь-2019 недовыполнен по доходам на 10,8% - Госказначейство
22:13 01.02.2019 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2019 года составили 54,49 млрд грн, что не только на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, но и на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.
Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ), еще хуже обстоят дела с общим фондом, который получил за минувший месяц 44,25 млрд грн: план недовыполнен на 18,9%, или 10,33 млрд грн.
По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн. Однако одновременно возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн - до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% - плана.
Помимо того таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.
В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.
Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего года возросли на 20,8% - до 18,97 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,1% - до 19,12 млрд грн, указывает Госказначейство.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1 трлн 26,13 млрд грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, тогда как расходы - соответственно 1 трлн 112,13 млрд грн и 1 трлн 5,77 млрд грн.
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