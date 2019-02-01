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Центробанки покупают золото рекордными за 50 лет темпами
Чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонны - на 74% больше, чем в 2017 году.Об этом сообщил Всемирный совет по золоту в отчете "Динамика спроса на золото", передает РБК.
Покупки золота центробанками стали рекордными с 1971 года, когда президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту.
Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс тонн золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных WGC.
Всемирный совет по золоту связывает эти покупки с "повышенным уровнем геополитической и экономической неопределенности", который заставляет центробанки диверсифицировать резервы и фокусироваться на безопасных и ликвидных активах.
"Центральные банки реагируют на растущее макроэкономическое и геополитическое давление укреплением своих золотых резервов", - отмечает совет.
Банк России с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 т - это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками. Доля золота в международных резервах России на конец 2018 года достигла 18,5% - исторического максимума.
На втором месте по закупкам золота оказался Центробанк Турции (+51,5 тонны), на третьем - Нацбанк Казахстана (+50,6 тонны).
В отличие от 2017 года, когда на Россию, Казахстан и Турцию пришлось 94% всех покупок золота центробанками, на этот раз и другие центробанки решили существенно пополнить свои золотые резервы. Например, Центробанк Венгрии, который не покупал золото с 1986 года, в октябре неожиданно увеличил свой золотой запас в десять раз - с 3,1 тонны до 31,5 тонны.
Венгерский ЦБ объяснил покупку в форме физических слитков, доставленных в Венгрию, "целями стабильности": Индия в 2018 году закупила 40,5 тонны золота, Польша - 25,7 тонны, Монголия - 22 тонны, говорится в отчете. Польша в прошлом году стала первой страной Евросоюза с 1998 года, купившей золото в резервы.
Золото традиционно рассматривается как актив - "тихая гавань" в периоды рыночной турбулентности и политической напряженности.
Доходность вложений в золоте у центробанков не стоит на первом плане. В 2018 году мировая цена металла снизилась на 1,6%, но это не помешало рекордным закупкам. Сейчас золото торгуется на уровне 1325 долларов за тройскую унцию - максимум с мая 2018 года.
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