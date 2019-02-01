Украина в январе нарастила выпуск проката на 3%, но снизила чугуна на 4,4%, стали - на 3,6%

Украинские металлургические предприятия по итогам января 2019 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,566 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", выплавка стали снизилась на 3,6% - до 1,817 млн тонн, чугуна на 4,4% - до 1,752 млн тонн.

В декабре-2018 метпредприятия Украины произвели 1,803 млн тонн чугуна (110% относительно предыдущего месяца), 1,845 млн тонн стали (111%), 1,603 млн тонн проката (108%).

Как сообщалось, Украина в 2018г нарастила производство общего проката на 1% по сравнению с 2017 годом - до 18,446 млн тонн, выплавка стали снизилась на 2% - до 21,060 млн тонн, но возросла чугуна на 2% - до 20,531 млн тонн.

В 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.