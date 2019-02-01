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Остатки средств на ЕКС в январе-2019 выросли на 17%
11:30 01.02.2019 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу февраля 2019 года составили 11,9 млрд грн, что на 17% больше по сравнению с показателем на начало января. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные на сайте Государственной казначейской службы.
Год назад на ЕКС средств было почти вдове больше - 20,1 млрд грн, за январь-2018 года они выросли в четыре раза.
Согласно данным НБУ, остаток средств на корсчетах банков в январе вырос на 15,22 млрд грн - до 50,57 млрд грн.
Как сообщалось, на протяжение декабря-2018 года остатки на ЕКС сократились почти вдвое - с 17,2 млрд грн в начале декабря до 9,9 млрд грн на начало января-2019.
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