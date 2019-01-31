Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 17,1% до 50,8 млрд гривен
21:57 31.01.2019 |
В декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1%, или на 7 381,3 млн гривен до 50 756,8 млн гривен по сравнению с ноябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 января 2019 года увеличился на 19,5 млн гривен до 4 040,6 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 030,1 млн гривен до 16 631 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 4 270,1 млн гривен до 26 400 млн гривен.
В декабре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 607,907 млн гривен), Харьковской (2 734,931 млн гривен) и Днепропетровской (2 398,612 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 833,484 млн гривен), Днепропетровской (2 693,752 млн гривен) и Одесской (2 387,432 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в декабре зафиксирована в Киеве (800,157 млн гривен), Днепропетровской (846,259 млн гривен) и Донецкой (350,547 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21%, или на 7 516,7 млн гривен до 43 375,5 млн гривен по сравнению с октябрем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг
|Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы
|Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 17,1% до 50,8 млрд гривен
|НБУ посчитал возможные потери от полного закрытия Азовского моря
|Deloitte Touche Japan и Green Power Development Japan заинтересованы в строительстве СЭС мощностью до 1,2 ГВт в зоне ЧАЭС
|11,2% потребителей газа не использует счетчики, - НКРЭКУ
|Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ
|НБУ оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в $11 млрд по итогам 2018
|НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019
Это интересно
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч