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НБУ посчитал возможные потери от полного закрытия Азовского моря
21:40 31.01.2019 |
Национальный банк оценивает потери экспортеров от полного прекращения экспорта через порты Азовского моря в 1,5 млрд долларов. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Украина.
В то же время он отметил, что реориентация экспортных потоков приведет к тому, что потери снизятся до 1 млрд долларов.
"Если ситуация ухудшится и это приведет к полной остановке, то несмотря на реориентацию, потери могут быть", - сказал он.
Заместитель председателя НБУ сообщил, что данные относительно транспорта и промышленного производства за декабрь 2018 года демонстрируют некоторое влияние блокирования Россией Керченского пролива на показатели.
В то же время Сологуб подчеркнул, что ситуация, которая сложилась на сегодня, не несет рисков для макроэкономической ситуации.
Напомним, в декабре 2018 года заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в НБУ пока не видят значительных потерь украинских экспортеров из-за блокирования Россией Керченского пролива.
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