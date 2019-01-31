НБУ посчитал возможные потери от полного закрытия Азовского моря

Национальный банк оценивает потери экспортеров от полного прекращения экспорта через порты Азовского моря в 1,5 млрд долларов. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В то же время он отметил, что реориентация экспортных потоков приведет к тому, что потери снизятся до 1 млрд долларов.

"Если ситуация ухудшится и это приведет к полной остановке, то несмотря на реориентацию, потери могут быть", - сказал он.

Заместитель председателя НБУ сообщил, что данные относительно транспорта и промышленного производства за декабрь 2018 года демонстрируют некоторое влияние блокирования Россией Керченского пролива на показатели.

В то же время Сологуб подчеркнул, что ситуация, которая сложилась на сегодня, не несет рисков для макроэкономической ситуации.

Напомним, в декабре 2018 года заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в НБУ пока не видят значительных потерь украинских экспортеров из-за блокирования Россией Керченского пролива.