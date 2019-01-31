НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019

Национальный банк прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на 2 млрд долларов в 2019 году.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что в текущем году Министерство финансов осуществит выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов. Кроме того, мы ожидаем второй транш макрофинансовой помощи от ЕС и остаток денег от гарантий от Всемирного банка", - сказал он.

При этом он добавил, что доходность ценных бумаг Украины на международных рынках снизилась, что повысило шансы размещения Украиной евробондов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

В частности, Украина разместила 5-летние еврооблигации на 750 млн долларов и 10-летние - на 1,25 млрд долларов.

Доходность бумаг со сроком обращения 5 лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет - 9,75%.