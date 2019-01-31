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НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на 2019-20гг
14:24 31.01.2019 |
Национальный банк прогнозирует инфляцию 6,3% по итогам 2019 года и 5% на конец 2020 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что инфляция будет и дальше постепенно замедляться.
Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.
К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).
Также ее будут сдерживать: взвешенная фискальная политика, которая будет обусловлена необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в 2019 - 2020 годах; замедление роста заработных плат под влиянием сокращения разрыва в их уровне по сравнению с соседними странами и ослабление интенсивности миграционных процессов; относительно низкая волатильность обменного курса гривны и, соответственно, умеренные темпы импортируемой инфляции; удешевление энергоресурсов на мировых рынках; медленный рост цен на сырые продовольственные товары.
Эти факторы обусловят то, что базовая инфляция замедлится с 8,7% в 2018 году до 5% в 2019 году и не будет превышать 4% в 2020-2021 годах.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отмечает, что ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев усилились до 9,5% с 8,9% кварталом ранее.
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