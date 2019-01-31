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Рынок металлопроката Украины в 2018г возрос на 6,4%, импорт - на 10,8%
14:04 31.01.2019 |
Украинские предприятия в 2018 году нарастили потребление металлопроката на 6,36% по сравнению с 2017 годом - до 5,368 млн тонн.
Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" в четверг, за отчетный период импортировано 1,442 млн тонн, что составило 26,9% внутреннего рынка металлопроката.
"За 12 месяцев 2018 года внутренним потребителям поставлено 5,368 млн тонн металлопроката, из которых 1,442 млн тонн, или 26,9%, приходится на импорт. За аналогичный период 2017 г. внутренний рынок потребил 5,047 млн тонн металлопроката, из них 1,440 млмл тонн, или 25,8%, импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2018 года рост потребления металлопроката на внутреннем рынке составил 6,36% относительно января-декабря 2017 года, с опережающим ростом импортной составляющей (+10,78%)", - констатируется в пресс-релизе.
При этом отмечается, что структура импорта за 2018 год характеризуется заметным доминированием плоского проката над сортовым (51,05% и 45,90% соответственно), хотя в 2017 году это доминирование было намного весомее - 55,31% против 43%.
По данным "Укрметаллургпром", в 2018 году украинскими метпредприятия произвели 18,36 млн тонн металлопроката (100,2% относительно 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 103% без их учета), из которых, по информации ГП "Держаналитинформ", экспортировано около 14,42 млн тонн, или 78,5%. В 2017 году доля экспорта составила 79,6% (14,59 млн тонн при общем производстве металлопроката 18,33 млн тонн).
На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за прошлый год пришлось 43,64%, что соизмеримо с показателем периода 2017 года (43,14%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за отчетный период выше показателя 2017 года. (34,89% и 33,10% соответственно), а доля сортового проката в поставках на внешние рынки за 12 месяцев 2018 года заметно ниже, чем за 2017 год (соответственно, 21,47% и 23,76%).
К основным экспортным рынкам украинской металлопродукции в 2018 году, по данным "Держаналитинформ", относятся страны Европейского Союза (34,2%), Африки (16,3%), прочие страны Европы, включая Турцию (12,8%).
Среди металлургических импортеров за 2018 год первое место занимают страны СНГ (52,2%), на втором - страны Азии (20,6%), на третьем - ЕС (17,5%).
Как сообщалось, украинские предприятия в 2017 году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн (4,837 млн тонн), в том числе импорт в Украину составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%).
В 2017 году украинские метпредприятия произвели 18,441 млн тонн металлопроката (86% к 2016 году), из них экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта составляла 82,4%).
При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%.
Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными в 2017 году оставались страны ЕС (32,3% экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока (14,3%). В то же время импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, около 26,1% - из ЕС, 25,6% - из Азии.
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