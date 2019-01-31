Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП - Минфин
08:04 31.01.2019 |
Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП страны до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные оценки.
В Минфине напомнили, что по состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,169 трлн грн или 78,3 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6% - до 78,32 млрд долл.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3% - до 2,169 трлн грн.
Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
|Экономические обещания: Какие «золотые горы» обещают избирателям кандидаты в президенты
|Мертвые души и Москвы уши. Зачем Гриценко сравнивает теплое с мягким
|Что объединяет планы для Донбасса от Сайдика и Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Швейцарская сеть заправок выходит на украинский рынок
|Золото 31 января торгуется на максимумах с мая 2018 г на снижении курса доллара
|Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП - Минфин
|Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов. Представлена концепция переработки мусора
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
|Производство с/х продукции в 2018 году подорожало на 14% - Госстат
Это интересно
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч
|Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
|Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам
|Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис
|Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей
|Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»