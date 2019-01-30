Финансовые новости
- |
- 30.01.19
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Госреестр дополнят информацией о лицензиях компаний
18:40 30.01.2019 |
30 января Кабмин утвердил инициированный и разработанный Минэкономразвития Порядок, определяющий механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования (ЕГР) информации о лицензиях и разрешительных документах, выдаваемых соответствующими органами власти. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В министерстве считают, что с данными о лицензиях и разрешительных документах Реестр будет предоставлять исчерпывающую информацию о субъектах хозяйствования и их деятельности.
"Утвержденный правительством Порядок позволит интегрировать в Единый государственный реестр информацию из десятков реестров различных органов власти. Это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельности как для органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, так и для потребителей при заключении с ними юридических договоров", - комментирует решение правительства Степан Кубив, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины.
Принятие и имплементация Порядка - один из завершающих этапов перевода лицензионных и разрешительных процедур с бумажной в электронную форму, отмечают в Минэкономразвития.
Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений - централизованная база данных, в которой содержится информация об их деятельности, наличии у них всех необходимых лицензий и разрешительных документов. Ведение реестра и его техническое обслуживание осуществляет Министерство юстиции Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мертвые души и Москвы уши. Зачем Гриценко сравнивает теплое с мягким
|Что объединяет планы для Донбасса от Сайдика и Медведчука
|Банки ожидают роста кредитов корпораций и дальнейший приток депозитов в 2019, - опрос НБУ
|Валютчики ждут нового обвала доллара на межбанке и не копят валюту
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Производство с/х продукции в 2018 году подорожало на 14% - Госстат
|Госреестр дополнят информацией о лицензиях компаний
|Энергосистема Украины за 2-3 года сможет принять 700-800 МВт запланированных NBT новых мощностей ВЭС - глава «Укрэнерго»
|В квартирах разрешат свободно проектировать кухни
|Немецкие аудиторы подтвердили безопасность украинской ГТС
|Украинская компания впервые экспортировала газ в Европу
Это интересно
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч
|Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
|Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам
|Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис
|Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей
|Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»