Госреестр дополнят информацией о лицензиях компаний

30 января Кабмин утвердил инициированный и разработанный Минэкономразвития Порядок, определяющий механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования (ЕГР) информации о лицензиях и разрешительных документах, выдаваемых соответствующими органами власти. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве считают, что с данными о лицензиях и разрешительных документах Реестр будет предоставлять исчерпывающую информацию о субъектах хозяйствования и их деятельности.

"Утвержденный правительством Порядок позволит интегрировать в Единый государственный реестр информацию из десятков реестров различных органов власти. Это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельности как для органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, так и для потребителей при заключении с ними юридических договоров", - комментирует решение правительства Степан Кубив, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины.

Принятие и имплементация Порядка - один из завершающих этапов перевода лицензионных и разрешительных процедур с бумажной в электронную форму, отмечают в Минэкономразвития.

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений - централизованная база данных, в которой содержится информация об их деятельности, наличии у них всех необходимых лицензий и разрешительных документов. Ведение реестра и его техническое обслуживание осуществляет Министерство юстиции Украины.