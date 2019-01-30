В квартирах разрешат свободно проектировать кухни

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, не отделенные от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.

Об этом написал заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН - проектировать квартиры только с традиционной покомнатной планировкой, внедрив возможность использовать современные планировочные решения, в частности, проектировать кухни-ниши. Сегодня это разрешено делать только в однокомнатных квартирах. Мы предлагаем внедрить возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов - в двухкомнатных, трехкомнатных и так далее", - написал Парцхаладзе.

По его словам, это позволит эффективнее организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

Следовательно, согласно предложенным изменениям, допускается предусматривать кухню-нишу, если она будет оборудована электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией.