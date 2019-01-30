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Кабмин урегулировал подтверждение стажа для работников предприятий, расположенных на оккупированных территориях Донбасса
Кабинет министров Украины урегулировал вопрос подтверждения трудового стажа для назначения пенсий женам военнослужащих и лиц, которые работали на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
"Предоставлена возможность подтверждать трудовой стаж при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г.Севастополе", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики в среду.
Также отмечается, что урегулирован вопрос подтверждения военкоматами женам военнослужащих, уволенных с военной службы до 1 января 2004 года, стажа работы за период проживания в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности.
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