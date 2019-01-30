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Кабмин решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет
Кабинет Министров решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет.
Соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду, передают Українські новини.
Согласно ему, размер выплаты составляет минимальный прожиточный минимум для детей до 6 лет - 1 626 гривен.
Для получения компенсации получатель услуг должен в течение месяца после составления договора предоставить необходимые документы местному подразделению по вопросам социальной защиты населения.
Госорганы в течение 6 дней примут решение о предоставлении выплат, после чего муниципальная няня должна будет отчитываться о предоставлении средств.
Муниципальной няней является физическое лицо, предприниматель и юридические лицо, которое предоставляет услуги по присмотру за детьми, кроме государственных и коммунальных заведений дошкольного образования.
Средства будут выдаваться из местных бюджетов.
В пояснительной записке отмечается, что по предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты возмещения услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", может составить около 500 млн гривен в год при условии, что услугами муниципальной няни будут пользоваться 25 тыс. семей в течение 12 мисяцев.
Как сообщали Українські новини, в мае 2018 года Кабинет Министров планировал компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет с 1 января 2019 года.
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