Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний - 4 тыс.

Инновационный парк UNIT.City (Киев) и инвестфонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) презентовали детальный обзор главных элементов украинской ИТ-индустрии, согласно которому в 2018 году в Украине в 4 тыс. ИТ-компаний работало 184,7 тыс. разработчиков.

В обзоре также указывается, что по данным исследовательской компании App Annie, у каждой пятой глобальной компании, работающей в сфере разработки ПО для мобильных платформ, есть офис в Украине.

По данным исследования The State of European Tech 2018, в Украине насчитывается почти 184,7 тыс. разработчиков. В отчете также указывается, что в прошлом году украинским стартапам удалось привлечь более $290 млн инвестиций.

"За последние пять лет динамика роста украинской ИТ-индустрии исчисляется двузначными цифрами. Каждая пятая компания из списка Fortune 500 пользуется украинскими ИТ-сервисами. Поэтому сегодня лучшее время для того, чтобы открывать или расширять здесь свой инновационный бизнес. Этот путеводитель поможет международным партнерам в этом убедиться", - цитируется в отчете СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Согласно обзору, ИТ-отрасль является второй в Украине по объемам экспорта в 2018 году, при этом в мире Украина занимает 24-е место в рейтинге наиболее привлекательных стран для разработки ПО, а в соответствии с Global Innovation Index Украина заняла 54 место из 126.

"Необходимо, чтобы международные партнеры владели как можно большей информацией и имели доступ к прорывным местным стартапам и предпринимателям. Технологический сектор имеет стратегическое значение для украинской экономики и может изменить то, как Украину воспринимают в мире во времена цифровой трансформации", - считает президент и СЕО WNISEF Ярослава Джонсон.

В обзоре также указывается, что в Украине расположено более 110 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров компаний. Самым большим R&D-партнером Украины является США (45% компаний), далее - ЕС и Израиль. Области экспертизы украинских R&D центров охватывают игры, электронную коммерцию, работу с BigData и искусственным интеллектом, телекоммуникации, интернет вещей, разработку программного обеспечения и другие сферы.

Более половины R&D центров расположены в Киеве, также крупными центрами научно-исследовательской деятельности являются Днепр, Львов, Харьков, Одесса и Винница.

Как сообщалось, инновационный парк UNIT.City бизнесмена Василия Хмельницкого официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. На его территории расположены коворкинг Chasopys-UNIT, IT-школа UNIT Factory, три лаборатории, бизнес-кампус, фонд и пять акселераторов.