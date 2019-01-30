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До 2020 в Киеве не останется вакантных офисов, - Dragon Capital
Инвестиционная компания Dragon Capital считает, что в Киеве не останется вакантных офисов на рынке недвижимости до конца 2019 года.
Об этом сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции Global Outlook 2019, передают Українськi Новини.
"При ситуации на рынке, когда почти ничего нового не строится, потому что отсутствует банковское финансирование и особо в девелопмент не инвестируют, когда на рынок заходит до 50 тыс. кв. м при спросе на 200 тыс. кв. м в год, в конце текущего года уже не будет свободных офисов на рынке", - сказал он.
Фиала отметил, что такая ситуация способствует дальнейшему росту арендных ставок.
Он заявил, что вакантность коммерческой недвижимости в Киеве в 2018 году упала с 12% до 9%, что является ниже докризисного показателя.
При этом, по словам Фиалы, половину офисной недвижимости занимают IT-компании.
Отмечается, что в Киеве с 2016 по 2018 год наблюдался рост доходов коммерческой недвижимости на уровне 15% в долларовом эквиваленте в год.
Как сообщали Українськi Новини, компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом вакантность офисной недвижимости в Киеве снизилась на 5,6 п.п. до 7,6%.
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