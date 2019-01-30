Верховный Суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по «крымскому» иску к РФ экс-главы ПриватБанка

Верховный Суд решением от 25 января отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму близких к экс-владельцу ПриватБанка (Киев) Игорю Коломойскому лиц.

"Верховный Суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество", - говорится в официальном сообщении на сайте "Судебная власть Украины".

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

Согласно определению Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, должны быть выданы исполнительные листы о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции в пользу истцов указанных сумм и процентов.

В то же время Верховный Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева - от 5 сентября 2018 года - об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев).

"Апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 (об обеспечении иска) удовлетворены частично, а постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 изменено. Заявление об обеспечении иска удовлетворить частично", - говорится в сообщении на сайте "Судебная власть Украины" без уточнения других подробностей.

В нем говорится, что полный текст постановления Верховного Суда будет составлен 1 февраля 2019 года, тогда как 25 января была оглашена вступительная и резолютивная части.

Как сообщалось, экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и еще 18 компаний в связи с экспроприацией их недвижимости в Крыму в июне 2015 года подали в Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) иск против РФ на основании межправительственного соглашения от 1998 года о защите инвестиций. Истцы указывали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и, в конечном счете, привели к экспроприации этих инвестиций. Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. "Этим решением Арбитражный суд признал, что ответчик незаконно экспроприировал имущество истцов в Автономной республике Крым. Истцам присуждена возмещения в качестве компенсации за их соответствующие объекты недвижимости, а также часть расходов истцов и проценты на все суммы, которые были им присуждены", - отмечается в сообщении "Судебной власти Украины".

Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на который ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

В июле 2018 года все 18 юрлиц и А.Дубилет обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража о взыскании сумм с должника - РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество. Заявитель утверждал, что на территории Украины есть имущество должника, говорится в сообщении "Судебной власти Украины".

Согласно ему, в этом деле была применена новелла ГПК Украины для подтверждения его проарбитражности и во исполнение ч.3 ст.152 ГПК Украины в августе 2018 заявители подали в Апелляционный суд. Киева заявление об обеспечении иска, в котором, в частности, просили наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка, конечный бенефициар которых РФ, а также любые действия, направленные на отчуждение имущества.

Постановлением от 5 сентября 2018 года Апелляционный суд. Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября того же года - заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, действуя как суд апелляционной инстанции, рассмотрел апелляционные жалобы на упомянутые решения в открытом судебном заседании, уточняется в сообщении.

