Финансовые новости
- |
- 30.01.19
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину в $2 млрд в 2018
15:39 29.01.2019 |
Инвестиционная компания Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину на уровне 2 млрд долларов по итогам 2018 года.
Об этом сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции Global Outlook 2019, передают Українськi Новини.
"Сейчас пока идет приток инвестиций в страну, но небольшой. За прошлый год по прямым иностранным инвестициям окончательной цифры не было опубликовано, но она будет где-то на уровне 2 млрд долларах. Это чуть меньше чем, в 2017", - сказал он.
Фиала отметил, что данный объем составляет менее 2% ВВП, при этом он считает, что Украине необходимо привлекать около 5% (6 млрд долларов в год).
При этом он прогнозирует, что в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций не достигнет прошлогоднего результата, а выйти на эту цифру удастся только в 2020 году после президентских и парламентских выборов.
Кроме того, Фиала считает, что новому президенту необходимо сосредоточится на вопросах обеспечения верховенства права.
"Речь идет о судах и правоохранительных органах. Здесь, к сожалению, за последние 5 лет было сделано очень мало, мы ожидали намного больше. Это является основным сдерживающим фактором... Необходимо сфокусироваться на реформе СБУ, которая не должна заниматься экономикой, и реформе Генеральной Прокуратуры, которая так и не осуществилась", - прокомментировал он.
Как сообщали Українськi Новини, за 2017 год, по данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 1 871,2 млн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко будет убеждать избирателя, что может невозможное
|Чем богаты кандидаты. Ляшко - везением, Садовый - медиа, а Гриценко - женой
|Южанина пояснила провал идеи налога на выведенный капитал
|Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.
|Аграриям под видом дотаций Минагрополитики рассылают вирусы
|Нефть ускорила рост на опасениях сокращения поставок из Венесуэлы, Brent торгуется у $61,6 за баррель
|Золото 29 января подскочило до максимума с мая в преддверии заседания ФРС
|Первая нитка Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре
|Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний - 4 тыс.
Это интересно
|Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»
|Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии
|В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки