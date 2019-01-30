Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину в $2 млрд в 2018

Инвестиционная компания Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину на уровне 2 млрд долларов по итогам 2018 года.

Об этом сообщил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции Global Outlook 2019, передают Українськi Новини.

"Сейчас пока идет приток инвестиций в страну, но небольшой. За прошлый год по прямым иностранным инвестициям окончательной цифры не было опубликовано, но она будет где-то на уровне 2 млрд долларах. Это чуть меньше чем, в 2017", - сказал он.

Фиала отметил, что данный объем составляет менее 2% ВВП, при этом он считает, что Украине необходимо привлекать около 5% (6 млрд долларов в год).

При этом он прогнозирует, что в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций не достигнет прошлогоднего результата, а выйти на эту цифру удастся только в 2020 году после президентских и парламентских выборов.

Кроме того, Фиала считает, что новому президенту необходимо сосредоточится на вопросах обеспечения верховенства права.

"Речь идет о судах и правоохранительных органах. Здесь, к сожалению, за последние 5 лет было сделано очень мало, мы ожидали намного больше. Это является основным сдерживающим фактором... Необходимо сфокусироваться на реформе СБУ, которая не должна заниматься экономикой, и реформе Генеральной Прокуратуры, которая так и не осуществилась", - прокомментировал он.

Как сообщали Українськi Новини, за 2017 год, по данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 1 871,2 млн долларов.