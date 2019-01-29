«Драгон Капитал» ожидает замедления роста украинской экономики до 2,5% в 2019г

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5% по сравнению с прогнозируемыми Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) в 2018 году 3,4%, сообщил глава инвестиционной группы "Драгон Капитал", президент ЕБА Томаш Фиала.

"База сравнения высокая, особенно в АПК, где мы оцениваем рост в 2018 году на уровне 8%. В этом году ожидаем в сельском хозяйстве небольшое снижение", - сказал он на конференции Global Outlook 2019, организованной ЕБА, в Киеве во вторник.

По мнению Т.Фиалы, рост в этом году будет обеспечен за счет продолжающегося увеличения потребления.

Как отметил глава "Драгон Капитал", такие ориентированные на потребление сектора, как недвижимость, рынок рекламы, товаров народного потребления, демонстрировавшие в минувшем году рост на уровне 20% и выше, могут сохранить его и в нынешнем году.

Т.Фиала отметил, что по оценкам "Драгон Капитал", номинальный в долларах ВВП Украины в 2018 году достиг $130 млрд, что существенно выше $91 млрд в 2015 году, но все еще сильно уступает $183 млрд в 2013 году.

Он добавил, что инвестгруппа ожидает снижение инфляции в 2019 году с 9,8% до 7,5% и уменьшение Нацбанком учетной ставки с нынешних 18% до 16-15%, однако преимущественно во втором полугодии.

Среди основных вызовов 2019 года он назвал президентские и парламентские выборы, необходимость обслуживания пиковых выплат по госдолгу при ухудшившемся рынке заимствований, сохранение сотрудничества с МВФ и угрозу прекращения транзита российского газа с 2020 года, который приносит Украине ежегодно $3 млрд.