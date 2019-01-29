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В декабре 2018 средняя зарплата увеличилась на 15,4% до 10,6 тыс. гривен
19:05 28.01.2019 |
В декабре 2018 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 15,4%, или на 1 412 гривен до 10 573 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 16 546 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 8 005 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с октябрем на 0,6%, или на 57 гривен до 9 161 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в декабре 2018, гривен:
|декабрь
|декабрь в % к ноябрю
|Средняя
|10 573
|115,4
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|8 204
|103,9
|Промышленность
|11 563
|113,2
|- Добывающая промышленность
|14 160
|108,3
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|10 513
|107,8
|- Обрабатывающая промышленность
|9 270
|106,1
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|7 473
|105,3
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|9 466
|110,9
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|12 927
|107,0
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|9 560
|105,0
|- химическое производство
|18 075
|101,2
|- производство основныхфармацевтических продуктови препаратов
|9 762
|107,6
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|12 496
|105,8
|- металлургия и обработка металла
|11 095
|110,6
|- производство компьютеров, электронной иоптической продукции
|14246
|123,4
|- производство электрического и электронного оборудования
|9 771
|100,7
|- производство машин и оборудования
|9 946
|114,6
|- производство транспортного оборудования
|11 855
|108,4
|- производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования
|10 759
|110,1
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|15 875
|138,6
|- Водоснабжения;канализация, обращения с отходами
|7 585
|107,5
|Строительство
|9 574
|113,1
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|10 962
|113,6
|Транспорт и связь
|10 670
|107,1
|Временноеразмещениеи организация питания
|6 801
|115,1
|Информацияи телекоммуникации
|15 518
|102,3
|Финансовая деятельность
|18 088
|109,8
|Операции с недвижимостью
|8 539
|114,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|15 490
|123,4
|Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания
|8 305
|108,8
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|17 192
|127,9
|Образование
|8 364
|120,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|7 340
|122,4
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|9 171
|118,8
|Предоставлениедругих услуг
|9 380
|113,8
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