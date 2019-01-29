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Минфин Украины планирует в 2019 году подготовить законопроект о создании агентства по управлению госдолгом
18:45 28.01.2019 |
Министерство финансов Украины намерено в течение года подготовить нормативные изменения для создания агентства по управлению государственным долгом, сообщил замминистра Василий Шкураков.
"Наш план действий на 2019 год включает... дальнейшее развитие внутреннего рынка ценных бумаг и подготовку изменений в нормативные акты, направленные на создание агентства по управлению государственным долгом", - сказал он во время заседания Совета реформ при Министерстве финансов в Киеве в понедельник.
Ранее, в середине 2018 года, министр финансов Оксана Маркарова (тогда исполняющая обязанности - ИФ) сообщала, что возглавляемое ею ведомство, вместе с командой Всемирного банка работает над выбором оптимальной модели функционирования такого агентства.
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