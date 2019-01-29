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В декабре задолженность по зарплатам уменьшилась на 6,2% до 2,6 млрд гривен
18:20 28.01.2019 |
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2019 года была зафиксирована в Донецкой области - 467,282 млн гривен, Луганской - 505,898 млн гривен и Сумской - 275,271 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 2,2% по сравнению с 1 ноябрем 2018 года до 2 819,392 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2019 года:
|На 1 января 2019 года, млн гривен
|в % к 01.12.2018
|Всего
|2 645,121
|93,8
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|20,753
|89,6
|Промышленность
|2 090,220
|95,9
|- Добывающая промышленность
|480,712
|91,9
|- Обрабатывающая промышленность
|1 361,238
|99,8
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|162,725
|80,9
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|85,546
|93,7
|Строительство
|72,086
|91,7
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|28,605
|99,5
|Транспорт и связь
|186,896
|87,8
|Временное размещение и организация питания
|0,639
|15,3
|Информация и телекоммуникации
|8,723
|95,4
|Финансовая деятельность
|20,673
|99,9
|Операции с недвижимостью
|63,818
|101,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|120,177
|83,9
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8,162
|86,7
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,350
|75,2
|Образование
|5,290
|52,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|14,053
|46,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,588
|85,2
|Предоставление других услуг
|0,089
|89,9
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