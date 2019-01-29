В декабре задолженность по зарплатам уменьшилась на 6,2% до 2,6 млрд гривен

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,2% по сравнению с 1 декабря 2018 года до 2 645,121 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2019 года была зафиксирована в Донецкой области - 467,282 млн гривен, Луганской - 505,898 млн гривен и Сумской - 275,271 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 2,2% по сравнению с 1 ноябрем 2018 года до 2 819,392 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2019 года:



