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Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 млрд долларов
14:06 28.01.2019 |
Потенциальный объем норвежских инвестиций в украинскую экономику может составить 1,5 миллиарда долларов, из которых около 800 миллионов долларов - в возобновляемую энергетику.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам украинско-норвежского делового форума, сообщает Правительственный портал.
"Сегодня подписали предварительных контрактов где-то на 1,5 млрд долларов США, из них около 1 млрд - это инвестиции в возобновляемую энергетику", - сказал Гройсман.
Он также добавил, что спектр сотрудничества достаточно велик: агросектор, IT, автомобилестроение. При этом сегмент возобновляемой энергетики - это ветровая, солнечная и гидроэнергетика.
"Далее контакты между украинскими и норвежскими предпринимателями будут усиливаться. В каждом моем визите компонент экономики занимает важное место", - сказал премьер-министр.
Мероприятие состоялось в Осло в рамках официального визита главы правительства в Королевство Норвегия.
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