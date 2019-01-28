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Промышленность увеличила потребление ДТ на 10% — Госстат
13:57 28.01.2019 |
Суммарное потребления топлива в Украине в 2018 г. составило 7,08 млн т, что на 108,5 тыс. т (1,6%) больше показателя 2017 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
В целом потребление бензинов в Украине (без учета оккупированного Крыма) в 2018 г. снизилось на 12,1%, - до 1,74 млн т, а ДТ - выросло на 7%, до 5,33 млн т.
Розничные продажи бензинов на АЗС Украины (без учета оккупированной АРК) в 2018 г. упали на 14,8% в сравнении с 2017 г. - до 1,22 млн т. Реализация дизельного топлива на АЗС снизились на 4,3% - до 1,07 млн т.
За 12 месяцев 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. промышленное потребление бензинов снизилось на 5%, - до 521,1 тыс. т. Промпотребление ДТ увеличилось на 10,3%, - до 4,26 млн. т.
В декабре 2018 г. общее потребления топлива в Украине составило 496,4 тыс. т, что на 3,8% меньше показателя декабря 2018 г.
Как сообщал enkorr, баланс украинского рынка дизельного топлива в 2018 году составил 6 518,3 тыс. т, что является рекордом за 17 лет наблюдений.
Напомним, суммарное потребления топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.
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