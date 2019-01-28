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Госказначейство 25 января перечислило 5,5 млрд грн бюджетного возмещения НДС
11:08 28.01.2019 |
Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) отчиталась о перечислении 25 января 5,582 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Согласно данным на сайте ведомства, агроэкспортер "Кернел Трейд" из данной суммы получил 923,8 млн грн возмещения указанного налога, зернотрейдер "Нибулон" - 593,7 млн грн, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - 426,4 млн грн.
ГКСУ также отмечает, что по состоянию на понедельник, 28 января, сумма бюджетного возмещения НДС с начала 2019 года составила 19,544 млрд грн.
Как сообщалось, 24 января ГКСУ отчиталась о возмещении почти 6 млрд грн НДС.
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