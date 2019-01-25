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В Украине будут существовать две модели предоставления субсидий — министр
15:44 25.01.2019 |
Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что по окончании отопительного сезона безналичная и наличная модели предоставления субсидий продолжат функционировать параллельно.
Как сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, об этом об заявил в эфире одного из телеканалов.
«По окончании отопительного сезона, проверив оба варианта предоставления субсидий, состоится ревизия эффективности обоих вариантов, и по результатам этого будет решено, какой вариант будет оставлен. Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта - и безналичный, и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся в наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты или не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий», - цитирует министра пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.
На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.
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