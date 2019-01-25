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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За день казначейство перечислило 6 млрд грн возмещения НДС

23:24 24.01.2019 |

Экономика

 

Сегодня, 24 января, Госказначейство перечислило 5 996,6 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) на счета налогоплательщиков. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

По данным ведомства, ММК им. Ильича получил 1,013 млрд грн бюджетного возмещения НДС; агроэкспортеры Сантрейд - 793,1 млн грн, АДМ Трейдинг - 426,7 млн грн, АО Каргилл - 414,2 млн грн; Запорожсталь - 302,6 млн грн; МК Азовсталь - 248,5 млн грн; ООО Николаевский глиноземный завод - 154,9 млн грн; ООО Карпатнефтехим - 111,8 млн грн.

ГКСУ также отмечает, что по состоянию на 24 января сумма бюджетного возмещения НДС - 7,948 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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