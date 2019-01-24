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Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения
19:25 24.01.2019 |
Министр финансов Оксана Маркарова и новоизбранный Президент Швейцарии Ули Маурер подписали протокол о внесении изменений в конвенцию между правительствами Украины и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Заключение протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.
Это будет достигаться как путем деления права налогообложение отдельных видов доходов между Украиной и Швейцарией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.
Положения протокола соответствуют требованиям модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития и плана действий BEPS (правила противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения).
Подписанный протокол предусматривает: увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти - с 0% до 5%; дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования (разрешения налоговых споров) с помощью арбитража; новую редакцию статьи по обмену информацией; нормы по применению права на получение преимуществ (преимущества не будут предоставляться в отношении вида дохода или имущества, если одной из главных целей какой-либо договоренности или соглашения между субъектами хозяйственной деятельности было непосредственное или опосредованное получение ими такого преимущества).
Указанные ставки и положения соответствуют общей практике заключения Украиной таких международных договоров об избежании двойного налогообложения и протоколов к ним с другими странами мира.
После подписания протокола Украина и Швейцария должны осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации соглашения.
Как сообщали Українські Новини, Швейцария продлила заморозку счетов бывшего Президента Виктора Януковича до февраля 2020 года.
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