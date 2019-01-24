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ГФС сообщила об оформлении рекордных 2,7 тыс. авто на еврономерах в сутки
10:42 24.01.2019 |
Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась об оформлении 2,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией на протяжении 22 января, тогда как всего по состоянию на эту дату количество оформленных по льготным условиям автомобилей достигло 44 тыс. транспортных средств.
"В целом с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019-го включительно было оформлено почти 44 тыс. авто с еврономерами... За эти транспортные средства было уплачено почти 2,8 млрд грн", - указала ГФС на сайте.
При этом ведомство уточнило, что 36,7 тыс. из этого количества автомобилей находились в Украине с нарушением таможенных правил, за что их собственники уплатили 312 млн грн (по 8,5 тыс. грн).
Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания в течение 90 календарных дней.
Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019 года, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. А с мая этого года вступают в действие жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.
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