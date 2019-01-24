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Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM
Технологически наша страна готова к новому формату, но не хватает специальных приемников.
Украинский рынок цифрового радио на начало 2019 года пребывал в зачаточном состоянии. В Киеве насчитывалось 14 радиостанций, которые в рамках эксперимента еще в прошлом году начали вещание в «цифре».
Тем временем Норвегия еще в 2017 году стала первой страной в мире, которая полностью перешла на «цифру». На конец 2018 года более 21% населения Франции было охвачено цифровым радиовещанием (стандарта DAB+). Правительство этой страны установило переходной период в год-полтора, после которого все радиоприменики, продаваемые на территории Франции, должны поддерживать цифровое радио. Ожидается, что к 2020 году 70% французов смогут слушать радиопередачи в новом стандарте.
В чем особенности цифрового радио
По сути цифровое радио использует тот же принцип, что и телевидение. В минувшем году, после затяжных мытарств, Украина все же начала массовое отключение аналогового ТВ-сигнала. Ключевое преимущество новой технологии заключается далеко не только в качестве картинки на «голубых экранах» украинцев. Главное, что она позволяет существенно сэкономить дефицитного частотного ресурса, освободив его для более важных коммуникационных начинаний.
В «цифре» на одной частоте, где в аналоговом стандарте вещала только одна телекомпания, можно запустить восемь цифровых каналов, поясняет народный депутат и бывший член Нацсовета по телерадиовещанию Владислав Севрюков.
Аналогичная схема справедлива и для радио. С той лишь разницей, что, к примеру, в Европе на одном мультиплексе (частоте - ред.) стандартно запускается 12 радиостанций. Если в Киеве, условно, 36 аналоговых радиостанций, то это равно 36 передатчикам. Если перейти на цифровое радиовещание, то будет достаточно всего три частоты. Это значит - хватит всего трех радиопередатчиков.
Выгода налицо - удешевление радиовещания и высвобождение радиочастотного ресурса. В случае с аналоговым ТВ была неотложная потребность высвободить частоты для запуска «четвертого поколения» мобильной связи. А вот с FM-диапазоном, подчеркнул Владислав Севрюков, такой насущной необходимости пока нет.
Выгоды цифрового радио в разговоре с UBR.ua отметил и советник главы Нацсовета по телерадиовещанию, директор компании «Омега ТВ» Александр Глущенко. По его словам, цифровое вещание в разы дешевле аналогового. «Технология позволяет на одной частоте «посадить» несколько радиостанций. Мощность передатчика - ниже. Это более экономично, да и денег в этом сегменте больше», - уверен эксперт.
Шаг в цифровое будущее
Проблема внедрения и развития цифрового радио в Украине упирается в замкнутый круг, заверяет Александр Глущенко: «Нет вещания, потому что нет приемников. И наоборот, нет приемников, потому что нет вещания».
Отсутствие необходимого количества радиоприемников, способных принимать сигнал в формате DAB/DAB+, отметил и Владислав Севрюков. «Рынок должен насытиться, должна пройти некая технологическая революция», - убежден народный депутат.
По словам Александра Глущенко, государство уже приняло «соломоново решение» - выступить в качестве провайдера. И предоставлять услуги частным радиокомпаниям. Этим занялся Концерн РРТ, запустив вещания в формате DAB+ в столице.
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