Промпроизводство в Украине в 2018г выросло на 1,1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2018 к декабрю-2018 сократилось на 2,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора - на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2018 к декабрю-2017 падение составило 8,6%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 11,1%.

Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.