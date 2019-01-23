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ФГИ перечислил в госбюджет 255,8 млн гривен от приватизации госимущества в 2018
12:38 23.01.2019 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 255,77 млн гривен от приватизации государственного имущества в 2018 году.
Об этом говорится в ответе ФГИ на информационный запрос Українських Новин.
Отмечается, что от продажи объектов большой приватизации в бюджет было перечислено 15,53 млн гривен, а от продажи объектов малой приватизации 240,24 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации
В общем в перечне 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.
В 2017 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 3,376 млрд гривен от приватизации государственного имущества.
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