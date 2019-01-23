ФГИ перечислил в госбюджет 255,8 млн гривен от приватизации госимущества в 2018

Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 255,77 млн гривен от приватизации государственного имущества в 2018 году.

Об этом говорится в ответе ФГИ на информационный запрос Українських Новин.

Отмечается, что от продажи объектов большой приватизации в бюджет было перечислено 15,53 млн гривен, а от продажи объектов малой приватизации 240,24 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе ФГИ утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации

В общем в перечне 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В 2017 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 3,376 млрд гривен от приватизации государственного имущества.