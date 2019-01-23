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В Украине утратили силу 90% советских ГОСТов
18:33 22.01.2019 |
Подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза, так называемых ГОСТов, разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, всего отменены 12090 советских ГОСТов.
С целью снижения рисков для бизнеса Минэкономразвития заблаговременно предложило всем заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность. Кроме того, Национальный орган стандартизации постоянно проводил разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в связи с отменой ГОСТов, добавили в министерстве.
"В течение 2016-2018 годов в Национальный орган стандартизации поступали предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов. В результате консультаций Национальный орган стандартизации принял ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТа остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года", - сказано в сообщении.
В Минэкономразвития добавили, что такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года.
"В частности, это стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные в свое время на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров до 2021 года планирует ежегодно принимать по 1,5 тысячи европейских и международных стандартов, чтобы синхронизировать отечественные нормы с европейскими.
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