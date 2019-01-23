Финансовые новости
- |
- 23.01.19
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Поступления единого соцвзноса за год выросли более чем на четверть
18:18 22.01.2019 |
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 млрд грн, - до 228 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), в частности, только в декабре прошлого года поступления ЕСВ составили 24 млрд грн, что больше показателя декабря 2017 года на 20,8%.
В пресс-службе подчеркнули, что ГФС намерена и в дальнейшем контролировать соблюдение налогового законодательства по выплате зарплаты и других доходов гражданам для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.
Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.
Министерство экономического развития и торговли также высказалось против данной инициативы, так как она противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу
|Украинцы смогут снять наличные с карты на кассе супермаркета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 9,78 млрд грн без роста ставок
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|В Украине утратили силу 90% советских ГОСТов
|Поступления единого соцвзноса за год выросли более чем на четверть
|Витренко о переговорах в Брюсселе: «Газпром» продолжил шантаж
Это интересно
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками
|Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA