Оборот розничной торговли Украины в 2018 г вырос на 6,1% - Госстат

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2018 году зафиксирован в Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%), Винницкой (на 11,1%), Ивано-Франковской (на 10,7%) и Тернопольской (на 10,1%) областях.
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за прошлый год стали: г.Киев (176,96 млрд грн), Днепропетровская (85,09 млрд грн), Харьковская (72,13 млрд грн), Одесская (69,05 млрд грн), Киевская (65,6 млрд грн) и Львовская (57,55 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот в 2018 году увеличился на 14,2% по сравнению с 2017 годом - до 28,752 млрд грн, в Луганской – на 26,8%, до 8,177 млрд грн.
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в декабре-2018 по сравнению с декбрем-2017 увеличился на 4,5%, а по сравнению ноябрем-2018 - на 19,2%, составив 71,369 млрд грн, за 2018 год вырос на 5,6%, до 667,044 млрд грн .
Оптовый товарооборот предприятий за 2018 год по сравнению с соответствующим периодом минувшего года вырос на 3,3% и составил 2195,696 млрд грн.
Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2018г
|Оборот розничной торговли январь-декабрь 2018г., млн. грн
|Индексы физического объема оборота розничной торговли декабрь 2018 к декабрю- 2017 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-декабре 2018 к январю-декабрю 2017 (в сопоставимых ценах), %
|Украина*
|928556,4
|104,9
|106,1
|Винницкая
|25264,5
|109,8
|111,1
|Волынская
|16322,7
|101,1
|102,4
|Днепропетровская
|85085,4
|106,1
|107,7
|Донецкая
|28752,4
|111,5
|114,2
|Житомирская
|23376,7
|109,4
|109,2
|Закарпатская
|21921,8
|118,3
|112,7
|Запорожская
|38486,2
|105,3
|104,6
|Ивано-Франковская
|21922,1
|111,3
|110,7
|Киевская
|65600,7
|107,0
|109,7
|Кировоградская
|16844,1
|97,4
|101,3
|Луганская
|8176,9
|119,8
|126,8
|Львовская
|57552,0
|105,9
|104,8
|Николаевская
|22369,4
|104,8
|107,2
|Одесская
|69047,4
|105,3
|103,2
|Полтавская
|30932,0
|111,5
|112,3
|Ривненская
|17237,0
|105,7
|108,5
|Сумская
|19457,9
|103,3
|108,7
|Тернопольская
|13022,6
|115,7
|110,1
|Харьковская
|72132,3
|98,2
|101,2
|Херсонская
|21763,9
|100,7
|104,9
|Хмельницкая
|20551,0
|102,8
|101,2
|Черкасская
|22532,7
|104,1
|107,6
|Черновицкая
|15151,8
|99,8
|105,1
|Черниговская
|18088,2
|105,3
|104,0
|г. Киев
|176964,7
|102,9
|103,4
*- Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат