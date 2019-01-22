Оборот розничной торговли Украины в 2018 г вырос на 6,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым , г. Севастополя и зоны проведения ООС в 2018 году в сопоставимых ценах увеличился на 6,1% по сравнению с 2017 годом, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в декабре по сравнению с ноябрем текущего года вырос на 19,1%, а по сравнению с декабрем-2017 года – на 4,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2018 году зафиксирован в Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%), Винницкой (на 11,1%), Ивано-Франковской (на 10,7%) и Тернопольской (на 10,1%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за прошлый год стали: г.Киев (176,96 млрд грн), Днепропетровская (85,09 млрд грн), Харьковская (72,13 млрд грн), Одесская (69,05 млрд грн), Киевская (65,6 млрд грн) и Львовская (57,55 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот в 2018 году увеличился на 14,2% по сравнению с 2017 годом - до 28,752 млрд грн, в Луганской – на 26,8%, до 8,177 млрд грн.

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в декабре-2018 по сравнению с декбрем-2017 увеличился на 4,5%, а по сравнению ноябрем-2018 - на 19,2%, составив 71,369 млрд грн, за 2018 год вырос на 5,6%, до 667,044 млрд грн .

Оптовый товарооборот предприятий за 2018 год по сравнению с соответствующим периодом минувшего года вырос на 3,3% и составил 2195,696 млрд грн.

Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.



Оборот розничной торговли в январе-декабре 2018г

Оборот розничной торговли январь-декабрь 2018г., млн. грн Индексы физического объема оборота розничной торговли декабрь 2018 к декабрю- 2017 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-декабре 2018 к январю-декабрю 2017 (в сопоставимых ценах), % Украина* 928556,4 104,9 106,1 Винницкая 25264,5 109,8 111,1 Волынская 16322,7 101,1 102,4 Днепропетровская 85085,4 106,1 107,7 Донецкая 28752,4 111,5 114,2 Житомирская 23376,7 109,4 109,2 Закарпатская 21921,8 118,3 112,7 Запорожская 38486,2 105,3 104,6 Ивано-Франковская 21922,1 111,3 110,7 Киевская 65600,7 107,0 109,7 Кировоградская 16844,1 97,4 101,3 Луганская 8176,9 119,8 126,8 Львовская 57552,0 105,9 104,8 Николаевская 22369,4 104,8 107,2 Одесская 69047,4 105,3 103,2 Полтавская 30932,0 111,5 112,3 Ривненская 17237,0 105,7 108,5 Сумская 19457,9 103,3 108,7 Тернопольская 13022,6 115,7 110,1 Харьковская 72132,3 98,2 101,2 Херсонская 21763,9 100,7 104,9 Хмельницкая 20551,0 102,8 101,2 Черкасская 22532,7 104,1 107,6 Черновицкая 15151,8 99,8 105,1 Черниговская 18088,2 105,3 104,0 г. Киев 176964,7 102,9 103,4

*- Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат