Финансовые новости
- |
- 22.01.19
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
23 января начнется тестовый период работы единого казначейского счета ГФС для оплаты предприятиями таможенных платежей, - Минфин
12:38 22.01.2019 |
Министерство финансов заявляет, что 23 января 2019 года начнется тестовый период работы единого казначейского счета (ЕКС) Государственной фискальной службы (ГФС) для оплаты предприятиями таможенных платежей.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В нем говорится, что до 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможни, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях страны.
С 16 марта по 15 апреля будет проходить переходной период ввода ЕКС, во время него можно будет оплачивать таможенные платежи как на старые, так и на новые счета, а с 16 апреля ЕКС будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.
Также в сообщении отмечается, что сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет, поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, должен перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.
"ЕКС упростит эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет Государственной фискальной службы, подавать таможенные декларации любой таможни и платить таможенные платежи по единому авансовому счету", - говорится в сообщении.
Кроме того, заместитель Министра финансов Сергей Верланов отметил, что ввод ЕКС для оплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, а также поспособствует ведению бизнеса в Украине.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар чуть подорожал на вялых торгах 21 января и ждет раскачки завтра
|В хорошие руки. Почему Россия отбирает у главарей ОРДЛО железную дорогу
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оборот розничной торговли Украины в 2018 г вырос на 6,1% - Госстат
|Цены на нефть ускорили снижение 22 января, Brent подешевела до $61,47 за баррель
|Цены на АЗС в Киеве 22 января еще немного снизились
|Объем рынка ДТ в 2018 г. стал рекордным за последние 17 лет
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.01.19
|23 января начнется тестовый период работы единого казначейского счета ГФС для оплаты предприятиями таможенных платежей, - Минфин
Это интересно
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками
|Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки с управлением со смартфона
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration