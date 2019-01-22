23 января начнется тестовый период работы единого казначейского счета ГФС для оплаты предприятиями таможенных платежей, - Минфин

Министерство финансов заявляет, что 23 января 2019 года начнется тестовый период работы единого казначейского счета (ЕКС) Государственной фискальной службы (ГФС) для оплаты предприятиями таможенных платежей.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В нем говорится, что до 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможни, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях страны.

С 16 марта по 15 апреля будет проходить переходной период ввода ЕКС, во время него можно будет оплачивать таможенные платежи как на старые, так и на новые счета, а с 16 апреля ЕКС будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Также в сообщении отмечается, что сейчас каждая таможня имеет собственный казначейский счет, поэтому предприниматель, осуществляющий таможенное оформление в различных таможнях, должен перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.

"ЕКС упростит эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет Государственной фискальной службы, подавать таможенные декларации любой таможни и платить таможенные платежи по единому авансовому счету", - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель Министра финансов Сергей Верланов отметил, что ввод ЕКС для оплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, а также поспособствует ведению бизнеса в Украине.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.