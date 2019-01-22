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В 2018 объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен
09:31 22.01.2019 |
В 2018 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 32,1% до 2 704 млн гривен по сравнению с 2017 годом.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 860,2 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 843,8 млн гривен (2 811,1 млн гривен и 1 169 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,2% и составил 713 гривен.
Всего в 2018 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 471,5 тыс. домохозяйств, что на 8,9% меньше по сравнению с 2017 годом (из них на городские населенные пункты приходится 66,5% обращений).
В декабре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 916,8 тыс. домохозяйств.
Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 39,3% до 2 233,3 млн гривен по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.
В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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