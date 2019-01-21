Транспортные предприятия Украины за 2018г сократили перевозку пассажиров на 3,5% - Госстат

Транспортные компании Украины по итогам января-декабря 2018 года сократили объем перевозки пассажиров на 3,5% по сравнению с 2017 годом – до 4,5 млрд чел., сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за 2018 год составил 103,8 млрд пасс./км, что на 4,4% превышает показатели прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за прошлый год воспользовалось 157,6 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 4,4% меньше, чем за 2017 год, услугами автомобильного транспорта – 1,9 млрд пассажиров (на 5,6% меньше).

Перевозка пассажиров водным транспортом, согласно статданным, возросла на 13% по сравнению с 2017 - до 0,7 млн чел.

Авиационный транспорт нарастил перевозку пассажиров на 17% – до 12,4 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, за 2018 год трамваями воспользовались 666,3 млн пассажиров (сокращение на 1,4% по сравнению с 2017 годом), метрополитеном – 726,6 млн (рост на 1,1%), троллейбусами – 1,02 млрд (падение на 4%).

Как сообщил Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.



Пассажирские перевозки в 2018г:



