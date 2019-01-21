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Транспортные предприятия Украины за 2018г сократили перевозку пассажиров на 3,5% - Госстат
19:30 21.01.2019 |
Транспортные компании Украины по итогам января-декабря 2018 года сократили объем перевозки пассажиров на 3,5% по сравнению с 2017 годом – до 4,5 млрд чел., сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за 2018 год составил 103,8 млрд пасс./км, что на 4,4% превышает показатели прошлого года.
Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за прошлый год воспользовалось 157,6 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 4,4% меньше, чем за 2017 год, услугами автомобильного транспорта – 1,9 млрд пассажиров (на 5,6% меньше).
Перевозка пассажиров водным транспортом, согласно статданным, возросла на 13% по сравнению с 2017 - до 0,7 млн чел.
Авиационный транспорт нарастил перевозку пассажиров на 17% – до 12,4 млн чел.
Кроме того, по данным Госстата, за 2018 год трамваями воспользовались 666,3 млн пассажиров (сокращение на 1,4% по сравнению с 2017 годом), метрополитеном – 726,6 млн (рост на 1,1%), троллейбусами – 1,02 млрд (падение на 4%).
Как сообщил Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
Пассажирские перевозки в 2018г:
|Пассажирооборот
|Перевезено пассажиров
|млн. пас*км
|в % к 2017
|млн
|в % к 2017
|Транспорт всего
|103792,4
|104,4
|4486,7
|96,5
|железнодорожный
|28437,6
|101,3
|157,6
|95,6
|автомобильный
|34611,0
|97,5
|1906,9
|94,4
|водный
|27,6
|90,9
|0,7
|113,0
|авиационный
|25432,6
|125,0
|12,4
|117,0
|трамвайный
|3925,4
|100,0
|666,3
|98,6
|троллейбусный
|5804,8
|96,5
|1016,2
|96,0
|метрополитен
|5553,4
|100,8
|726,6
|101,1
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