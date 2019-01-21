Транспортные предприятия Украины за 2018г сократили перевозку грузов на 2% - Госстат

Согласно статданным, за 2018 год железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 267,6 млн.т грузов, что на 3,5% меньше, чем в 2017 году.
Объемы перевозки лесных грузов сократились на 14,1%, строительных материалов - на 12,8%, нефти и нефтепродуктов - на 9,3%, зерна и продуктов перемола - на 7,9%, цемента - на 4,5%, химических и минеральных удобрений - на 3,9%, черных металлов - на 3,4%, каменного угля - на 2,6%, кокса - на 2,6%, лома черных металлов - 0,9%. Вместе с тем объемы перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 2,5%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 44,1%., при этом, по сравнению с 2017 годом объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 4,9%. В целом грузоперевозка водным транспортом сократилась на 4,5% до 5,6 млн тонн.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом на 4,7% до 109, 4 млн тонн. Так, перекачка газа сократилась на 5,4%, нефти - на 3,7%. Транзит газа сократился на 7,2%, нефти - на 4,3%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака выросли соответственно на 23,1% и на 16,8%.
Грузовые перевозки в Украине в 2018г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к 2017
|млн тонн
|в % к 2017
|Транспорт всего
|331661,4
|96,6
|624,1
|98,0
|железнодорожный
|186344,1
|97,1
|322,3
|94,9
|автомобильный
|42339,9
|102,1
|186,7
|105,8
|водный
|3396,0
|79,5
|5,6
|95,5
|трубопроводный
|99240,0
|94,1
|109,4
|95,3
|авиационный
|341,4
|124,0
|0,1
|119,7