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В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет
В 2018 году доходы более одного миллиона гривен задекларировали 4,8 тыс. украинцев.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
«Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитываются в Киеве. Их количество составляет 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская области - 303», - говорится в сообщении.
Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось семь лет, а самому старшему - 99 лет, сообщает ГФС.
Согласно сообщению, доход в сумме свыше одного миллиарда гривен, полученный в 2018 году, задекларировал один человек, его фамилию не указывают.
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