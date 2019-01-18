Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

Строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) начнется в 2020 году.

Об этом руководитель "Укравтодора" Славомир Новак сообщил на своей странице в Facebook.

"С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов", - отметил Новак.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать автомобильные дороги на условиях концессионного договора.

Законом предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. При этом предусмотрена передача в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построены. В 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в тендере на строительство платной дороги по маршруту Львов-Краковец готовы участвовать минимум три-четыре китайские и европейские компании.