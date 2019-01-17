Финансовые новости
- |
- 17.01.19
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ намерен ухудшить прогноз инфляции на 2019 г. ближе к 7%
18:48 17.01.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогноз по инфляции на текущий год в сторону повышения.
"На этот года мы прогнозируем, что инфляция к концу года должна составлять не более 7%", - сказал глава центробанка Яков Смолий во время доклада в Верховной Раде в четверг.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, новый прогноз будет обнародован по итогам заседания монетарного комитета 31 января 2019 года.
Действующий прогноз Нацбанка предполагает замедление инфляции к концу 2019 года до 6,3% с 9,8% по итогам 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти
|Капкан на Путина. Зачем Трамп отдал Сирию Эрдогану
|Украинский бизнес спрогнозировал курс гривни на ближайший год
|Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава НБУ заявляет о наличии оснований ослабить монетарную политику
|НБУ намерен ухудшить прогноз инфляции на 2019 г. ближе к 7%
|Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса
|Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
|Возмещение НДС в 2018 году превысило 131 миллиард гривень - Фискальная служба
|Рада разрешила Парубию подписать закон о продлении моратория на продажу сельхозземли до 2020
Это интересно
|Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»
|Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs
|Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype
|General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
|Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6
|США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных