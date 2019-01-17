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Возмещение НДС в 2018 году превысило 131 миллиард гривень - Фискальная служба
15:09 17.01.2019 |
Объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году составил 131,7 миллиарда гривень, что на 9,6%, или на 11,6 миллиарда гривень, больше показателя предыдущего года.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины (ГФС).
Согласно сообщению, среднемесячная сумма возмещения НДС за указанный период возросла до 11 миллиардов гривень, что на 10%, или на 1 миллиард гривень, больше, чем в 2017 году.
В частности, только в декабре 2018 года налогоплательщики получили 10,1 миллиарда гривень возмещения НДС.
"Возмещение налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что не дает никаких возможностей для манипуляции с этим процессом. В течение 2018 года почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в 2018 году вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", компания "Нибулон", комбинат "Азовсталь".
Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120,1 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем в 2016 году.
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