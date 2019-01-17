Страны-члены ЕС одобрили введение постоянных заградительных мер на стальную продукцию

Страны-члены ЕС одобрили в среду введение постоянных ограничений на ввоз в регион стальной продукции.

"Европейская комиссия приветствует поддержку, полученную сегодня от стран-членов ЕС в отношении намерения ввести постоянные заградительные меры на стальную продукцию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

Ограничения призваны поддержать европейских производителей стали на фоне перераспределения торговых потоков из США в страны ЕС из-за заградительных мер, введенных президентом США Дональдом Трампом, и сохранить традиционные внешнеторговые потоки, сообщает Еврокомиссия.

В начале января Еврокомиссия уведомила ВТО о результатах расследования в отношении стальной продукции для замены временных ограничительных мер на ввозимую в регион сталь (введены в июле 2018 года) на постоянные. Предварительные специальные защитные меры действуют в ЕС с июля 2018 года. Они были введены на период в 200 дней в форме тарифных квот в отношении 23 категорий стальной продукции, поставки свыше которых облагаются пошлиной в размере 25%.

Как следует из уведомления ЕС, окончательные меры должны быть введены до истечения предварительных сроком на три года. Они вводятся в форме тарифных квот, но, в отличие от предварительных, в отношении 26 категорий товаров и со страновым принципом распределения долей в квотах. Поставки сверх квоты так же будут облагаться пошлиной в 25%.

Размер квоты будет основан на среднем объеме поставок за предыдущие три года плюс 5%. Так, квота на первый год будет основана на среднем объеме поставок за 2015-2017 годы плюс 5%. Каждый следующий год лимит будет увеличиваться на 5%. Общий трехлетний срок будет разбит на три периода: с февраля по июнь 2019; с июля 2019 по июнь 2020 и с июля 2020 по июнь 2021 года.

Постоянная заградительная мера после одобрения всеми странами-членами ЕС будет введена не позднее 4 февраля.

Согласно расследованию Еврокомиссии (в периметр расследования не входили слябы), с января по сентябрь 2018 год экспорт стали в регион продолжал расти, говорится в материалах ЕС. Так, с июля 2017 по июль 2018 года в страны ЕС продолжали увеличиваться поставки стали, что во многом объясняется высокими объемами импорта в первом полугодии 2018 года, когда было ввезено 17,4 млн тонн стальной продукции по сравнению с 15,4 млн тонн в первом полугодии 2017 года и 14,5 млн тонн во втором полугодии 2017 года.

Ежемесячные объемы импорта стали в ЕС 2018 году также превышали значения предыдущего года. Особенно существенный рост объемов ввоза стальной продукции был зафиксирован начиная с марта 2018 года. При этом пик роста пришелся на июнь и июль прошлого года, в августе и сентябре темпы прироста были более сдержанными, тем не менее, объемы импорта оставались существенными. В рассматриваемый Еврокомиссией период импорт 26 категорий стальной продукции в США резко сократился. В сентябре объемы ввоза стали в США упали на 35% по сравнению с апрелем. В целом же объем стального импорта в США с января по сентябрь 2018 года упал на 19%.