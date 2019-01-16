Украина завершила 2018г с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией - глава НБУ

Украине в 2018 году удалось добиться наилучших макроэкономических показателей за последние 5-7 лет, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на итоговой пресс-конференции в Киеве в среду.

"Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года - 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% - лучший показатель за 5 последних лет", - сказал глава центробанка.

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных резервов НБУ до $20,8 млрд - наивысшего показателя с конца 2013 года. "Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (позитивное сальдо почти $1,4 млрд), а также продолжение сотрудничества с МВФ ($1,4 млрд) и другими финансовыми институциями (еще $1 млрд).

Я.Смолий также отметил, что в результате жесткой монетарной политики и благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии курс гривны за 2018 год укрепился на 1,4%, что является признаком стабилизации на валютном рынке.

Он добавил, что банковская система стала докапитализированной и прозрачной, также прибыльной - впервые за пять лет.

Среди ключевых задач на 2019 год Я.Смолий назвал революционную валютную либерализацию и возобновление корпоративного кредитования, которому. Как он рассчитывает, поможет расчистка плохих долговых портфелей банков путем создания независимых компаний по управлению активами.

В обнародованной в среду Стратегии НБУ на 2019 год центробанк выделил пять ключевых рисков: три - внешних и два - внутренних. К внешним рискам НБУ отнес все еще вероятные попытки внешнего военного вмешательства РФ, угрозу неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС и риск эскалации торговых войн США с Китаем и другими странами, а также ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

Среди внутренних рисков Нацбанк назвал трудовую миграцию украинцев и ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла с его интенсивными популистскими заявлениями.

"Учитывая то, что мы живем в правовом государстве, все будут соблюдать действующее законодательство, и я сегодня не вижу проблемы продолжения сотрудничества с любым президентом, с любым парламентом", - ответил Я.Смолий на вопрос о рисках для независимости НБУ в связи с президентскими и парламентскими выборами 2019 года.

По его словам, двойные выборы и выросшие объемы платежей по внешнему долгу являются плановыми событиями, поэтому Нацбанк не ожидает "какого-то резкого" их влияния на валютный курс, однако подчеркивает неизменность своей политики гибкого курсообразования. Глава Нацбанка добавил, что у регулятора достаточно золотовалютных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как сообщалось, НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%.