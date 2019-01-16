Инициатива по отмене НДС при экспорте зерновых и масличных не является законодательной, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет, что ее инициатива, ранее разосланная в письме аграрным ассоциациям, об освобождении от обложения НДС операций поставок на таможенной территории Украины и экспорта зерновых и масличных культур не является законодательной.

Об этом сообщила директор департамента аудита ГФС Наталья Рубан в ходе круглого стола Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в среду, передают Українськi Новини.

"В конце года мы проводим анализ и показываем, что можно делать с этим (проблемами). По романтическим настроениям мы показали наши выводы двум ассоциациям... с которыми у нас подписан меморандум о сотрудничестве. Это было обычное письмо, а не законодательная инициатива", - сказала она.

Рубан отметила, что по результатам аудита объем возмещения НДС аграриям в 2,5 раза превысил объем уплаченного ими НДС.

Также она подчеркнула, что у ГФС ограничены системы проверок юрлиц.

"Бывают предприятия, которые в течение 10 дней проводят обороты по 10 млрд гривен, но через 20 дней, когда им нужно сдавать декларацию, они исчезают, и мы о них знать не знаем, и таких много... Словить таких нарушителей очень сложно, хотя надо", - прокомментировала Рубан.

Согласно тексту письма с вышеуказанной инициативой, доля теневого рынка производства зерна составляет около 40%, а ежегодные теневой рынок производства масла эксперты оценивают в более 20 млрд гривен.

Отмечается, что первичные продажи зерна с целью их легализации оформляются так называемыми "встречными транзитами" или "скрутками", когда аграрии декларируют нереальные операции по приобретению товаров одной номенклатуры, например сигарет, которые фактически продаются за наличные, а поставляют совсем другую продукцию, в которой заинтересованы предприятия реального сектора экономики.

Кроме того, отдельными производителями масла с целью сокрытия самостоятельного введения в оборот семян подсолнечника и соевых бобов неизвестного происхождения, а также собственных налоговых обязательств при поставке произведенного масла и шрота применяются схемы по якобы приему на переработку от псевдопоставщиков сырья и последующей поставке им готовой продукции на давальческих условиях.

Таким образом, ГФС предлагает отменить НДС при экспорте зерновых и масличных для уничтожения схем по возмещению НДС в обход законодательства в торговле данными культурами, которые ставят в неравное положение законопослушный бизнес.

При этом ГФС предлагает частично компенсировать возможный ущерб от отмены возмещения НДС за счет новой государственной программы поддержки.

В свою очередь, по предварительным расчетам ВАР, в случае реализации такого предложения ГФС потери аграрного сектора составят около 50 млрд гривен.

По мнению ассоциации, в результате сельхозпроизводителям будет невыгодно экспортировать зерновые и масличные, поскольку цены на мировом рынке останутся неизменными, а рост предложения внутри страны приведет к снижению закупочных цен на эти культуры на внутреннем рынке.

"Как это - забрать 50 млрд гривен у отрасли? А компенсаторы где? НДС - это стимул экспорта. Говорят, возьмите вместо этого дотации. В прошлом году уже взяли - выборка по ним почти ноль... Философия НДС - поддержка производителя и экспорта, выход на внешние рынки сбыта", - отметил депутат Верховной Рады Иван Мирошниченко (фракция "Объединение "Самопомощь").

По результатам переговоров представителей ГФС с аграриями на круглом столе было принято решение продолжить обсуждение и усовершенствовать данную инициативу.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая 2018 года Рада вернула возмещение НДС при экспорте рапса и сои для производителей этих культур.

21 декабря 2017 года Рада отсрочила временное введение нормы, предусматривающей отмену возмещения НДС при экспорте сои, до 1 сентября 2018 года и рапса - до 1 января 2020 года.

21 член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал пересмотр нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника с 1 марта 2018 года.

Аграрные ассоциации оценивали прямые потери для сельхозпроизводителей в 10 млрд гривен в год от таких мер.

Соответствующая поправка была внесена в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс, за который 7 декабря 2017 года проголосовали 252 депутата.

1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

Государственная фискальная служба возместила около 120 млрд гривен НДС в 2017 году.