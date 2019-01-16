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В декабре официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п. п. до 1,3%
14:33 16.01.2019 |
В декабре 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.
На 1 декабря 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 301 тыс. безработных.
Количество вакансий в декабре составило 58,4 тыс. (6 человек претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 876 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,2%.
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