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Кабмин предлагает Раде принять законопроект о верификации и мониторинге госвыплат
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект о верификации и мониторинге госвыплат.Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, 16 января, передают Українські Новини.
Кабмин поддержал разработанный Министерством финансов законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность государственных выплат.
В сообщении Минфина отмечается, что согласно опыту других стран, не по адресу может распределяться до 30% средств, предусмотренных на социальные выплаты.
Поэтому Минфин с 2016 года проводит комплексный мониторинг и анализ государственных расходов на социальную поддержку населения.
"Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты", - сообщил Юрий Джигир, заместитель министра финансов.
В прошлом году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи.
Благодаря верификации в 2017-2018 удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд гривен бюджетных средств.
Как сообщали Українські Новини, первый этап монетизации жилищных субсидий для конечного потребителя вступил в силу 1 января текущего года.
С 1 января в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.
С 1 мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с 1 октября монетизация охватит всех получателей субсидии.
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