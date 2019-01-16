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Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019
12:50 16.01.2019 |
Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.
Согласно ему, в 2019 году правительство планирует продать 78,3% акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", 50,999% акций "Тернопольоблэнерго", 60,2475% акций "Запорожьеоблэнерго", 65,001% акций "Харьковоблэнерго", 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% акций "Хмельницкийоблэнерго", 100% акций Объединенной горно-химической компании, 100% акций государственного предприятия "Угольная шахта "Краснолиманская", 50% акций частного акционерного общества "Азовмаш", 50% акций государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", 99,9952% акций частного акционерного общества "Сумыхимпром", 99,5667% акций производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область), 99,9988% акций акционерного общества "Ориана", 100% акций "Президент-отеля", 70,7% акций предприятия по производству инсулина "Индар" (Киев), а также 100% акций государственного публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".
При этом если в 2018 году в перечень объектов, подлежащих приватизации, попали компании "Турбоатом" и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, то в перечне объектов приватизации на 2019 год эти компании отсутствуют.
Как сообщали Українськi Новини, Фонд государственного имущества подписал все договоры с инвестиционными советниками первого пула предприятий большой приватизации.
4 августа 2018 года ФГИ выбрал инвестиционных советников по приватизации Объединенной горно-химической компании, завода "Электротяжмаш" и "Угольной компании "Краснолиманская".
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